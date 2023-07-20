MİT'ten "siber istihbarat" hamlesi! Siber İstihbarat Başkanlığı ulusal güvenliği sağlayacak

Son yıllarda ülkeler arasında meydan savaşları artık siber savaşlara dönüştü. Meydan savaşı yapılsa dahi kullanılan elektronik sistemlerin ön planda olması, askeri silahlar, savunma sistemleri, ileri teknolojili savaş uçakları ve insansız hava araçlarının uydular üzerinden kontrol edilmesi Siber güvenliğin önemini her geçen gün artırıyor. İnsanların siber dünyayla olan yakın ilişkisini İstihbarat örgütleri de es geçmiyor.

Herkesin kişisel güvenliğinin adeta bir tehdit haline dönüştürün siber dünyaya yönelik istihbarat örgütleri de bilgi toplama ve takip gibi konularda ön planda olmak için sürekli yatırım yapıyor. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı da dönüşüme girdi. Bünyesinde Güvenlik Tahkikat, İstihbarata Karşı Koyma, Dış Operasyonlar, Terörle Mücadele ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığı birimlerini barındıran Milli İstihbarat Teşkilatı daha önce Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı birimini daha da güçlendirip Siber İstihbarat Başkanlığına dönüştürdü.