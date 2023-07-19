Barış Harekatı’nın 49. yılında dünyaya mesaj! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de

ADA ÇÖZÜM NASIL OLACAK?

Onların oyunları ortaya çıktı. Federal temelde eskiden olduğu gibi bizleri onun içerisine çekecekler. Bir anayasa olacak ve biz Güney'e yama olacağız. Bir takım ayak oyunları. Türkiye AB'de olmadığı için garantörlüğü bitecek. Sıfır asker olacak. Kıbrıslı Türkler de güya eşitlik temelinde bir takım oyunlarla bizi 10 senede azınlığa düşürecekler. Türkiye olmadan bunlar olur ve niyetleri budur. Onların ana hedefleri Yunanistan ile bütünleşmektir. AB içerisinde oldukları için zaten bir anlamda birleştiler. Biz bu oyunları çok iyi biliyoruz. Türk halkı da bunu görmeye başladı. Eski iyi niyetimiz artık sürdüremeyiz. Bu artık saflığa girer. Bu milli bir davadır.