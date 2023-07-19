Barış Harekatı’nın 49. yılında dünyaya mesaj! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de
Yarın 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü. Bu önemli günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri'nden doğrudan uçuşla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Yarın 20 Temmuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü. Bu önemli günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Birleşik Arap Emirlikleri'nden doğrudan uçuşla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.
Konuya dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda karşılayacağız. Böyle bir havalimanına sahip olunması gelişme göstergesidir. Ada'da çözüm gerçekçi olmalı. Ödenen bedellerden sonra söylenen her şeyi yapmayız. Dayatmayla anlaşma olmaz" ifadelerini kullandı.
Ersin Tatar'ın öne çıkan sözleri:
20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı 49 yıl önce, Kıbrıs'ta bu bölgede yeni bir dönüm noktasının en büyük vesilesi olmuştur. 15 Temmuz 1974'te Yunanistan'daki askeri cunta rejimi ile buradaki iş birlikçileri meşrutiyetini kalıcı kılabilmek için derhal Kıbrıs'ın Yunanistan bağlanmasını talep ediyordu. Kendi aralarında bir iç savaş yaşandı. İddialara göre binlerce Rum ve Yunan birbirini öldürmüştür. 15 Temmuz gecesi eli kanlı terörist Samsos 2. Helen Cumhuriyetini ilan etmiş. Anayasaya ihlal ettiği için Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun ağırlıkları sayesinde yapılan anlaşmadan doğan hakla Türkiye garantör ülke olarak tek taraflı müdahale hakkına sahipti. Tüm bunları biz çok iyi biliyoruz okuduk ve Rauf Denktaş'tan dinledik.
KAN DÖKÜLMEMESİ MEHMEÇİK SAYESİNDEDİR
O zaman kabul ettirilen anlaşma sayesinde Türkiye 1974'te tek taraflı müdahale hakkını kullanabilmiştir. Yoksa Yunanistan ve İngiltere'ye kalsa onlar kesinlikle müdahaleden taraf değildi. Bu mesele kendiliğinden çözülene kadar burada 1 tane Türk kalmayacaktı. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın cesur kararlarıyla 1974 yılında Mehmetçik Ada'ya çıktı. Burada mücahitlerle bulaşarak çok başarılı bir operasyon yapıyor. İşte o zaman KKTC'nin temelleri atıldı. 49 yıldır burada 2 devlet varsa ve hiçbir çatışma olmamışsa kan dökülmemişse tüm bunları Kıbrıs Barış Harekatı'na borçluyuz. Burada barış hem Güney'e hem Kuzey'e gelmiştir. Rumlar bugün bir Avrupa devlet olup ekonomik refah yakaladılarsa bunu Mehmetçik'in Ada'ya çıkmasına borçludur.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KARŞILAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta seçilmesinden sonra ilk ziyaretini KKTC'ye yaptı. Ve buradan direkt olarak Bakü'ye uçuş gerçekleştirdi. O uçuş içinde 'KKTC'nin tanımasına giden bir yoldur mesajı' vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'den direkt olarak yine buraya uçmasını bekliyoruz. Kendisini Ercan Havalimanı'nda karşılayacağız. Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açılışını hep birlikte yapacağız. Bu yeni terminal eskisinden 10 kat daha büyük. Buraya yılda 10 milyon ziyaretçi gelebilecek. Çok sayıda uçak buraya inip kalkabilecek. Buraya büyük gövdeli uçaklarda inebilecek. Böylece KKTC'nin turizmi, ekonomik gelişmesi ziyaretçi akışı gelişecek.
GELİŞİMİN GÖSTERGESİDİR
Pandemi ve Ukrayna savaşından sonra tüm inşaat giderleri çok artmıştır. 500 milyon Euro maliyeti olan Ercan Havalimanı şu anda başlanacak olsa 1 milyar Euro'dan az değildir. KKTC bilindiği gibi mütevazi bir devlettir. Nüfusumuz yarım milyondur. Doğu Akdeniz'de en güneydeki Türk devleti olarak çok önemlidir. Bu devletin bu şekilde havalimanına sahip olması gelişmenin göstergesidir. Bu eserde emeği geçenlere teşekkür ederim.
ADA ÇÖZÜM NASIL OLACAK?
Onların oyunları ortaya çıktı. Federal temelde eskiden olduğu gibi bizleri onun içerisine çekecekler. Bir anayasa olacak ve biz Güney'e yama olacağız. Bir takım ayak oyunları. Türkiye AB'de olmadığı için garantörlüğü bitecek. Sıfır asker olacak. Kıbrıslı Türkler de güya eşitlik temelinde bir takım oyunlarla bizi 10 senede azınlığa düşürecekler. Türkiye olmadan bunlar olur ve niyetleri budur. Onların ana hedefleri Yunanistan ile bütünleşmektir. AB içerisinde oldukları için zaten bir anlamda birleştiler. Biz bu oyunları çok iyi biliyoruz. Türk halkı da bunu görmeye başladı. Eski iyi niyetimiz artık sürdüremeyiz. Bu artık saflığa girer. Bu milli bir davadır.
Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar olsun güvenlik meseleleri olsun jeopolitik gelişmeler olsun bu süreçte KKTC'nin statüsünü yükselmiştir. Burada güven içerisinde yaşıyorsak Türk askerinin varlığı, İHA ve SİHA'ların inip kalkması, Mavi Vatan'da haklarımızın korunması ve diğer durumlar KKTC'yi ayrı bir öneme sahip devlet konumuna getirmiştir. Güney'in Yunanistan ile yaptığı anlaşmalara itiraz ediyoruz. Onlar burada tek değiller."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muharrem orucu 2023 ne zaman, kaç gün, nasıl tutulur? Muharrem ayı orucu farz mıdır?
- 28 Temmuz Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı / Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?
- Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul, anaokul, ortaokul, lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB 2023 - 2024 kayıt dönemi...
- Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu?
- KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Kadro ve pozisyonlara atanma...
- Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...
- Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Yapılacak ibadetler neler? Okunacak Arapça, Türkçe DUA ve ZİKİRLER
- Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine (4C) 9.876 TL'ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...
- Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023! Dokuz Eylül Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları...
- SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!
- 41'den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...
- LGS tercihi için bugün son! Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı! LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı?