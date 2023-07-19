Türkiye’nin ilk uzun menzilli radarı: ERALP | IDEF 2023’te boy gösterecek

Radar, sahip olduğu aktif huzme yönlendirme özellikli dost-düşman tanıma alt sistemiyle emsallerinin ötesine geçiyor. Ağ üzerinde çalışan radar mantığı sayesinde birden fazla ERALP sistemi tek bir radar gibi davranabiliyor, sistem bu sayede "görünmeyeni görünür" hale getiriyor.

Fabrika kabul testlerini tamamlayarak ilk mevzisine kurulan ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ile çeşitli testler icra edildi. Bu testler sırasında ERALP ile Türkiye'nin sahip olduğu mevcut erken ihbar radarlarının gözlediği menzillerin çok ötesinde hedef tespiti gerçekleştirildi. ERALP ile Türk Hava Kuvvetlerinin farkındalık gücünün çok daha üst noktaya taşınması hedefleniyor.