CHP'de hesap günü! Tanju Özcan'ın "değişim ateşi" Genel Merkez'e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasından...

CHP'de seçimde hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" sloganı ile yürüyüşe geçen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi'nin önünde olması bekleniyor. CHP'lileri burada protesto mitingine çağıran Özcan'ın yapacağı konuşma ile Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "istifa et" çağrısını yineleyeceği öğrenilirken, Genel Merkez'e de girecek olan Bolu Belediye Başkanı'nın parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.