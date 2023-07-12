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Haberler Galeri CHP'de hesap günü! Tanju Özcan'ın "değişim ateşi" Genel Merkez'e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasından...

CHP'de hesap günü! Tanju Özcan'ın "değişim ateşi" Genel Merkez'e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasından...

CHP'de seçimde hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" sloganı ile yürüyüşe geçen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi'nin önünde olması bekleniyor. CHP'lileri burada protesto mitingine çağıran Özcan'ın yapacağı konuşma ile Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "istifa et" çağrısını yineleyeceği öğrenilirken, Genel Merkez'e de girecek olan Bolu Belediye Başkanı'nın parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 07:16
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CHP’de hesap günü! Tanju Özcan’ın değişim ateşi Genel Merkez’e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasından...

10 günlük protesto eyleminin ilk bölümünde günlük 25 kilometre yürüyen Özcan, son birkaç gündür bu ortalamasını düşürdü.

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CHP’de hesap günü! Tanju Özcan’ın değişim ateşi Genel Merkez’e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasından...

Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde Ankara sınırını geçen Özcan, sık sık basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerini sıraladı.

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CHP’de hesap günü! Tanju Özcan’ın değişim ateşi Genel Merkez’e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasından...

Kısa süre önce yaptığı açıklamada on binlerce CHP'liyi genel merkez önüne çağıran Özcan, 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmaya imza atmış olacak.

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CHP’de hesap günü! Tanju Özcan’ın değişim ateşi Genel Merkez’e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasından...

ADAYLIK SİNYALİ
Öte yandan dün Etimesgut'ta basın açıklaması yapan Özcan, genel başkanlığa adaylık sinyali verdi. CHP yönetimine seslenen Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin.

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CHP’de hesap günü! Tanju Özcan’ın değişim ateşi Genel Merkez’e sıçrayacak! Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasından...

Kurultayda yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım" ifadelerini kullandı. Genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini de belirten Özcan, "Kendisinden cevap bekliyorum" dedi.