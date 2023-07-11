Kılıçdaroğlu’nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara’ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

"Öyle görünüyor ki ayın 20'sinde Kılıçdaroğlu, beni partiden attırmaya kararlı. Ben tabii ki savunmamı hazırlayacağım ama şu anda Kılıçdaroğlu ve MYK'sının (Merkez Yönetim Kurulu) YDK'ye ne kadar büyük baskı yaptığının farkındayım.

