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Kılıçdaroğlu'nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara'ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara listesindeki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bir kez daha disiplin yolu gözüktü. Kılıçdaroğlu'nun sandıktan bir kez daha hezimetle ayrılmasının ardından Bolu'dan Ankara'ya 'değişim' yürüyüşü başlatan Özcan, başkente yaklaştı. Yürüyüşün bitmesine 15 kilometre kalan Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama da geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 16:29
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Kılıçdaroğlu’nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara’ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı. Koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise eleştirilere kulak tıkadı.

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Kılıçdaroğlu’nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara’ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

Parti içinde muhalif söylemde bulunan herkesi görevden aldı. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını destekleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı da partiden kesin istemiyle disipline yolladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi bırak çağrısı yapan Özcan ise değişim ve adalet yürüyüşüne çıktı.

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Kılıçdaroğlu’nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara’ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

CHP Genel Merkezi'ne 15 kilometre kala basın açıklaması yapan Özcan'a karşı CHP'de de alarm vardı… Yarın saat 17.00'da genel merkez önünde olacağını söyleyen Özcan, hem Kılıçdaroğlu'nu hem de İmamoğlu'nu şoke edecek açıklamalar yaptı.

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Kılıçdaroğlu’nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara’ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkmaya hazır olduğunu söyleyen Tanju Özcan, önemli açıklamalar yaptı.

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Kılıçdaroğlu’nun kara listesindeki Tanju Özcan Ankara’ya yaklaştı! Son 15 kilometrede bombayı patlattı: Karşısına kimse çıkmazsa…

"Öyle görünüyor ki ayın 20'sinde Kılıçdaroğlu, beni partiden attırmaya kararlı. Ben tabii ki savunmamı hazırlayacağım ama şu anda Kılıçdaroğlu ve MYK'sının (Merkez Yönetim Kurulu) YDK'ye ne kadar büyük baskı yaptığının farkındayım.