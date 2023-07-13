CHP’de değişim kaosa döndü! Canan Kaftancıoğlu ’değişim’ diyen Tanju Özcan’ı ’ti’ye aldı!

Parti içinde değişim tartışmalarına tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu, genel başkan olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ile de ipleri koparmıştı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun "Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı başka türlü konuşurdum" sözü üzerine sert bir açıklama yaptı. Genel başkanlık hevesine kapılan Ekrem İmamoğlu'nun kendisini hedef alan sözlerini şöyle yanıtladı:

Bugünlerde siyaset yaptığını zanneden kimi 'errkek siyasetçilerin!' biz kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandıklarını görüyorum. Sadece ben değil bütün kadınlar görüyor ve takip ediyoruz elbette… Hoşunuza gitmese de yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de kadının varlığına alışacaksınız beyler! Eril bakışınıza rağmen katlanarak artacağız üzgünüm:( Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekanızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi.