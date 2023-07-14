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Teröristlere Pençe derbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Teröristlere Pençe derbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüttü.

Aramalarda, PKK'lı teröristlere ait 3 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir 12.7 milimetre keskin nişancı silahı, 2 el bombası, 45 el telsizi, 4 dolu şarjör, 2 termal silah üstü dürbün, 2 fotoğraf makinesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

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