Teröristlere Pençe derbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek… pic.twitter.com/kCfgSYRfVw