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FETÖ’cü doktor çift Sedat Ergün ve Güliz Ergün'ün ‘ByLock’ oyunu! Hakim Samet Can haberleri engelleme kararı aldı

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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FETÖ’cü doktor çift Sedat Ergün ve Güliz Ergün’ün ‘ByLock’ oyunu! Hakim Samet Can haberleri engelleme kararı aldı

Cep telefonlarında FETÖ üyelerinin haberleşmek için kullandığı Bylock uygulamasının yüklü olması nedeniyle haklarında yakalama kararı bulunan doktor çift Sedat Ergün ve Güliz Ergün, 2016 yılında Kıbrıs’a gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alınmıştı. Çift, haklarında çıkan haberleri T.C. Aydın 1. Sulh Hakimliği’nde görevli Hakim Samet Can’ın art arda aldığı kararlarla kaldırtmak için girişimlerde bulundu. FETÖ’cü isimler haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Sedat Ergün ile eşi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. Güliz Ergün, 2016 yılında tatil için Kıbrıs'a giderken telefonlarında FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı 'ByLock' programı bulunduğu ve bu soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılması sebebiyle havalimanında gözaltına alındı.

FETÖ'CÜLERİN BYLOCK OYUNU

Ergün çiftinin gözaltına alınması o dönemde birçok medya kuruluşunca haberleştirildi.

FETÖ'CÜLERDEN MAHKEMEYE BASKI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan çift, sonrasında, haklarında 2016 yılında çıkan haberleri kaldırtmak amacıyla birçok kez mahkemeye başvurdu.

4 KEZ ENGELLEME KARARI

T.C. Aydın 1. Sulh Hakimliği'nde görevli Hakim Samet Can'ın art arda aldığı kararlar ile 4 kez haber kaldırtma ve engelleme kararı verildi.

Yeni Asır'da yer alan gözaltı haberi için de engelleme kararı çıkarttıran doktor çift, haber engellenmesine ve yayımdan kaldırılmasına rağmen kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle bir kez daha şikayetçi olarak tazminat davası açtı.

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