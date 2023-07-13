14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO ve AB açıklaması: Cumhurbaşkanımızın iradesi ile tescillenecek! "Avrupa basınında 'büyük lider' deniyor...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO ve AB açıklaması: Cumhurbaşkanımızın iradesi ile tescillenecek! "Avrupa basınında 'büyük lider' deniyor...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten NATO ve AB açıklaması: Cumhurbaşkanımızın iradesi ile tescillenecek! Avrupa basınında ’büyük lider’ deniyor...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin sürecin devam ettiğini belirterek "Cumhurbaşkanımızın ortayla koyduğu irade ile tescillenecek. Kendi devletimizin kurumları ve Cumhurbaşkanımızın tutumu bizim açımızdan belirleyici olacak." dedi. NATO Zirvesinde elde edilen kazanımları aktaran Çelik, "Türkiye'nin AB süreciyle ilgili çok güçlü bir taahhüt ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA