Aytun Çıray Meral Akşener’i topa tuttu: Siyasi canlı bomba | İYİ Parti’de FETÖ iddiası! Listeleri onlar mı yapıyor?

BOMBA FETÖ İDDİASI: LİSTELERİ FETÖ MÜ HAZIRLIYOR?

Çıray, İYİ Parti için olay FETÖ iddiasında da bulundu. Teyammül yoklamasından önce istifa ettiğini ve bunun sebebinin kendisine gelen bir mesaj olduğunu iddia eden Çıray, "FETÖ'yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığım mesaj ve ömrünü devletin istihbaratına adamış bir Polis Müdürü de etkili oldu. FETÖ'den yargılanması gerekenlere ve bir takın tufeylilere listelerde yer verileceğini öğrenmem kararımı kesinleştirdi. Başka çok güçlü siyasi gerekçeler de var tabii..." dedi.

Kendisine verilen mesajın ne olduğunu sorulunca Çıray şu ifadelerle İYİ Parti'deki listelerin FETÖ tarafından yapıldığını iddia etti;

"İlahiyatçı bana gönderdiği haberde 'Siz listelerde olmayacaksınız, FETÖ öyle istiyor' dedi. Polis müdürü ise bilinen biri. Bir tweet attı ve 'Ben siyasi mesaj atmıyorum ama ilk kez yazıyorum, bu kişiler aday gösteriliyor' dedi. Ben FETÖ komisyon üyesiyken söz ettiğim eski emniyet genel müdür muavini komisyona geldi ve kendisini dinledik. 'İdris Naim Şahin'in atadığı emniyet müdürlerinin 74'ü FETÖ'cü çıktı' diye anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Bunun üzerine soruyorum, 'Nasıl olur da yargılanmaz bu adam'. Kendisi siyasete karışmak istemediği için isim söylemiyorum."