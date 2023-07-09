Muharrem İnce FETÖ-CHP kaset kumpasına ateş püskürdü: Daha bunun terör ayağı var! Kılıçdaroğlu’na salvo: Biz de seçime gireceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek başlattı. Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen buluşmada konuşan İnce, çok kısa süre içinde örgütlenerek bir siyasi parti kurduklarını ve 3 Mart günü partisinin yüzde 10'ların üzerinde oy oranına sahip olduğunu belirtti.

"BU SEÇİMDE ZOR OLAN BİRŞEY VARDI; KAYBETMEK, GELDİ ONU BAŞARDI"

İnce, "Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi benim. Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek. Turpun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız. Ama direneceğiz" dedi.

İnce, "O gün baktık sosyal medyada 5 milyon dolar bağış yapılmış. Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz zaten, yasal değil. Ama bunları dolaştırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım. Çekil dedin çekildik. Daha ne yapacağım ben sana. Sen zoru başardın, zoru. Bu seçimde zor olan bir şey vardı; kaybetmek. Geldi onu başardı" dedi.