Muharrem İnce FETÖ-CHP kaset kumpasına ateş püskürdü: Daha bunun terör ayağı var! Kılıçdaroğlu’na salvo: Biz de seçime gireceğiz
14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP ve FETÖ kumpası sonrası cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İl Örgütü ile bir araya geldi. FETÖ’nün yaptığı ve CHP’nin başını çektiği kaset kumpasına yönelik sert tepki gösteren İnce, "Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan 2023’e kadar tüzüğü getirdiği hali eleştiri yağmuruna tutan İnce, “Tam bir tek adam diktatoryası kurdu.” dedi. Öte yandan yerel seçimlere gireceklerini ifade eden İnce, "Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimleri öncesinde FETÖ'nün başını çektiği ve CHP'nin yayma politikası izlediği kaset kumpasına ilişkin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Örgütü ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. İnce, "Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar; 'Şimdi zamanı değil, herkes çekilsin, biz seçime gireceğiz' Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz. Hiç kusura bakma baştan söylüyorum; 'Oyları bölme, çekil önümüzden'. Geç bu işleri, bir kere çekildik. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın aday olacaksın, öyle yağma yok" diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek başlattı. Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen buluşmada konuşan İnce, çok kısa süre içinde örgütlenerek bir siyasi parti kurduklarını ve 3 Mart günü partisinin yüzde 10'ların üzerinde oy oranına sahip olduğunu belirtti.
"BU SEÇİMDE ZOR OLAN BİRŞEY VARDI; KAYBETMEK, GELDİ ONU BAŞARDI"
İnce, "Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi benim. Milyon dolarlık dekontlar, FETÖ'cüler bunları yaydı. OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek. Turpun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız. Ama direneceğiz" dedi.
İnce, "O gün baktık sosyal medyada 5 milyon dolar bağış yapılmış. Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz zaten, yasal değil. Ama bunları dolaştırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım. Çekil dedin çekildik. Daha ne yapacağım ben sana. Sen zoru başardın, zoru. Bu seçimde zor olan bir şey vardı; kaybetmek. Geldi onu başardı" dedi.
"BİZ DE SEÇİME GİRECEĞİZ"
İnce, partisinin il örgütünün yumuşak uslûp kullanmalarını ifade ederek "İstanbul'u ayağa kaldırmadan, Türkiye'de Memleket Partisini ayağa kaldıramayız. Ayda bir kez uğrayacağım buraya her ay bir kez." dedi. İnce, "Yerel seçimde aynı palavrayı yeniden sunacaklar; 'Şimdi zamanı değil, herkes çekilsin, biz seçime gireceğiz' Yok öyle yağma, biz de seçime gireceğiz. Hiç kusura bakma baştan söylüyorum; 'Oyları bölme, çekil önümüzden' Geç bu işleri, bir kere çekildik. Kendine güvenmiyorsan zorla mı oy verdireceksin kendine? Çıkacaksın aday olacaksın, öyle yağma yok" dedi.
"KİŞİLERİN DEĞİŞMESİYLE BAŞARI GELMEZ"
Muharrem İnce, CHP'deki değişim tartışmalarına yönelik ise, "Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun, çünkü tek adamsın. Çünkü kurulların çalışmıyor, çünkü sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin. Şimdi ne rüzgarı başlatacaklarmış? Değişim rüzgarı. Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kişilerin değişmesiyle başarı gelmez.
İlkeler olacak, zihniyeti değiştireceksin. 2010'da Kılıçdaroğlu geldiğinde, büyük bir değişim yaşanmıştı. Niye olmadı? Çünkü 2010'dan 2023'e gelene kadar tüzüğü öyle bir hale getirdi ki tam bir tek adam diktatorya kurdu." diye konuştu.
PARTİLİLERDEN BAĞIŞ İSTEDİ
"Büyükşehir belediye başkanları milletvekili seçiyor. Olacak iş değil. Cumhuriyet tarihinde görülmüş iş değil. Belediye başkanının emrine giren milletvekili Kılıçdaroğlu'nun icadıdır, dünyada da bir ilktir" eleştirisinde bulunan İnce, "Halbuki milletvekilinin konumu belediye başkanından çok daha yukarıdadır. Buradan başarı çıkmaz, başarı değişim ve geleceği okumakla olur" dedi. İnce, "Küllerinden yeniden doğacağız, her ayın bir günü İstanbul'dayım. Buna hazır olsun. Çalışmaya hazır olun." dedi. İnce'nin, "Bütün bunlar için, paraya ihtiyacımız var. O 10 milyon doları harcadık seçimde, ondan bir şey kalmadı" sözleriyle espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu. Siyasi kampanyaları için bağış yapan İnce, partililerden de bağış yapmalarını istedi. Konuşmasının sonunda partililer Muharrem İnce ile fotoğraf çektirdi.
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