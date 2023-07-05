Havalimanında enselenmişti! ABD vatandaşlığına geçip Allen Brooks adını alan firari FETÖ'cü Abdullah Uzundere'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
ABD vatandaşı olup Türkiye'ye Allen Brooks isimli pasaportla giriş yapmaya çalışan FETÖ firarisi Abdullah Uzundere ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Uzundere'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edildi. Firari FETÖ'cünün ayrıca KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda uzun süre görev aldığı belirlendi.
İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi. Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü.
Burada yapılan çalışmada şüphelinin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi. ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlenen Uzundere tutuklandı.
BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI
Abdullah Uzundere ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Konya Ereğli doğumlu olduğu öğrenilen Uzundere'nin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya hesabının bulunduğu öğrenildi.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduğu belirtilen Uzundere'nin, 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan örgüte ait İrfan Özel Eğitim, Sabah Dershanesi, Sidre Özel Eğitim, Enver Özel Eğitim, İkbal Özel Eğitim isimli eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi.
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