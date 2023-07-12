İstanbul’un göbeği çöplük içinde! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti
İstanbul’un Kadıköy ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya sebep oldu. Bölge esnafı oluşan çöp yığınlarından ve kötü kokudan rahatsızlıklarını dile getirirken, çöpleri toplamayan CHP'li belediyeye de isyan etti. İşte içler acısı o görüntüler...
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bağlı Rasimpaşa Mahallesi'nde kafe ve lokantaların bulunduğu Karakolhane Caddesi'nde çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.
Havanın sıcak olması nedeniyle biriken çöpler etrafa kötü koku yayılmasına yol açtı. Caddede fırıncılık yapan İbrahim Dağlar, birkaç gündür sokakta çöplerin toplanmadığını söyledi.
Dağlar, "Zaten buradaki esnaf hep yiyecek-içecek üzerine. Hijyen konusundaki sıkıntı esnaf olarak bizi etkiliyor. Bu konudan rahatsızız. Yani işçiler eylem yapıyorsa belediye kendi imkanlarıyla başka türlü de bunları buradan aldırabilir. Yani en azından biraz toparlayıp bu kokuların, pisliğin yayılmasını önleyebilirdi." şeklinde konuştu.
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler, Kadıköy Belediyesinin bahçesinde ücretlerinin artırılması için eylem yapmıştı.
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