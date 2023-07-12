Kemal Kılıçdaroğlu danışman olarak atadı Engin Özkoç’un odası basıldı! Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı başına bela açtı

En yakınları bile istifa çağrısı yaparken tüm eleştirilere kulak asmayan Kılıçdaroğlu, koltuğu korumak için tüm MYK'yı değiştirdi, kendisine destek veren isimleri yeni danışmanı yaptı. Ancak bu hamle parti içindeki kaosu bastırmak yerine alevlendirdi.

HUZURSUZLUK ARTTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı isimlerden dolayı parti içinde huzursuzluk yeniden tırmandı.

YİNE KÖŞEYE SIKIŞTI

Bir ara danışman sayısı 90'a çıkan, hatta bir CHP yöneticisinin "Kemal Bey danışmanların yarısını tanımıyor" eleştirilerine maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha köşeye sıkıştı.