Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na soğuk duş! İBB Başkanı "siyasi mevta" olma yolunda! Genel Başkanlık onun için artık bir hayal

"Kimsenin önünü kapamak istemem ama, Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Bazen bir kader kilitlenmesi olur. Ekrem Bey için bir kader kilitlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İBB başkan adayı olmalıdır. Ne olursa olsun. Ben kazanacağına inanıyorum. Kazansa da kaybetse de Ekrem Bey için böyle bir değerlendirme yapıyorum."