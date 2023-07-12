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Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na soğuk duş! İBB Başkanı "siyasi mevta" olma yolunda! Genel Başkanlık onun için artık bir hayal

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Murat Karayalçın’dan İmamoğlu’na soğuk duş! İBB Başkanı siyasi mevta olma yolunda! Genel Başkanlık onun için artık bir hayal

Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olmaya hazırlandığı şu günlerde, parti içi dengeler Kılıçdaroğlu lehine dönmeye devam ediyor. Bilindiği üzere İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP'nin önde gelen isimleriyle İstanbul'da bir toplantı yapmış ve desteklerini istemişti. Masanın konuğu olan Murat Karayalçın dün akşam sürpriz bir çıkışa imza atarak İmamoğlu'nun adaylık isteğine rest çekti. Karayalçın, İBB Başkanı için dikkat çeken ifadeler kullanarak, Genel Başkanlığa giden yolun kapalı olduğunu ima etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesi, parti içerisinde değişim çağrılarının yükselmesine neden oldu.

Değişim mesajı verenlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından partiden de destek mesajları geldi.

İBB Başkanı her ne kadar CHP genel başkanlığı için net bir adaylık açıklaması yapmasa da partide değişim söylemleri sebebiyle, aday olabileceğine dair verilen bir sinyal olarak algılandı.

"EKREM BEY BİZİM İBB BAŞKAN ADAYIMIZ OLMALIDIR"
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen, Eski SHP Genel Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Karayalçın da, İmamoğlu'nun adaylığa oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karayalçın şu cümleleri kurdu:

"Kimsenin önünü kapamak istemem ama, Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Bazen bir kader kilitlenmesi olur. Ekrem Bey için bir kader kilitlenmesi olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İBB başkan adayı olmalıdır. Ne olursa olsun. Ben kazanacağına inanıyorum. Kazansa da kaybetse de Ekrem Bey için böyle bir değerlendirme yapıyorum."

"Eğer genel başkanlığa talip isen yalnızca söylem değil, partililerin önüne bir program koymalısın"

Karayalçın, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Eğer genel başkan, genel başkanlığa devam ediyorsa ve yarışın içerisindeyse, sen de genel başkanlığa talip isen, adaysan, yapman gereken yalnızca söylem değil, yapman gereken partililerin önüne bir program koymaktır. Onları ikna edecek, onları iktidara götürme konusunda 'evet' dedirtecek bir programın olmalıdır. Ekrem Bey kusuruma bakmasın ama ben kendisini belediyede değerlendiriyorum."

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