İstanbul’da 2. durak! Zelenskiy’den sürpriz ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti nedeniyle dün İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alındı.