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İstanbul'da 2. durak! Zelenskiy'den sürpriz ziyaret

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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İstanbul’da 2. durak! Zelenskiy’den sürpriz ziyaret

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti nedeniyle dün İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alındı.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILDI

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün sabah saatlerinde ise Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenskiy'i patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı.

İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi.

Zelenskiy tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi.

Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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Tarihi görüşmeden ilk görüntüler TARİHİ GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜLER
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