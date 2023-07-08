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Başkan Erdoğan'dan teşekkür turu! İlk durakları Bayburt ve Gümüşhane

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan teşekkür turu! İlk durakları Bayburt ve Gümüşhane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna başlıyor. Bu kapsamda en çok oy aldığı iki il olan Bayburt ve Gümüşhane'ye bugün teşekkür ziyareti yapacak Erdoğan'ın, önümüzdeki günlerde diğer illeri de ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde "En çok oy aldığımız illerimizi ilk ziyaret edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan ziyaretlerine başlıyor.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 28 Mayıs seçiminde en yüksek oy oranına ulaştığı Bayburt ve Gümüşhane'yi bu hafta sonu ziyaret edeceğini açıklamıştı.

İlk olarak bugün saat 14.00'te Bayburt'ta vatandaşlarla buluşacak Başkan Erdoğan, ardından saat 17.00'de de Gümüşhane'yi ziyaret edecek.

BAYBURT ZİRVEYİ KAPTIRMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bayburt yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Yüzde 82 ile bize güvendi. Sözümüzü tutacağız ve Bayburt'u ziyaret edeceğiz" demişti.

Bayburt'un ardından gelen ve Başkan Erdoğan'a en çok oyu veren ikinci il olan Gümüşhane de ziyaret edilecek.

BAYBURT'UN BAŞKAN ERDOĞAN'A OY ORANI
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bayburt yüzde 82,45, Gümüşhane ise yüzde 78,54 ile "Recep Tayyip Erdoğan" demişti.

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