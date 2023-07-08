Başkan Erdoğan’dan teşekkür turu! İlk durakları Bayburt ve Gümüşhane

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde "En çok oy aldığımız illerimizi ilk ziyaret edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan ziyaretlerine başlıyor.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 28 Mayıs seçiminde en yüksek oy oranına ulaştığı Bayburt ve Gümüşhane'yi bu hafta sonu ziyaret edeceğini açıklamıştı.

İlk olarak bugün saat 14.00'te Bayburt'ta vatandaşlarla buluşacak Başkan Erdoğan, ardından saat 17.00'de de Gümüşhane'yi ziyaret edecek.