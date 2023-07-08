İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök keneviri ele geçirildi! Terör örgütünün 43 milyar liralık gelirine büyük darbe
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi.
15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi." açıklamasında bulundu.
16 MİLYON KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023
Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında
✔️ 1️⃣6️⃣.0️⃣8️⃣9️⃣.2️⃣2️⃣8️⃣ kök kenevir bitkisi,
✔️ 3️⃣9️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kök skank bitkisi,
✔️7️⃣3️⃣ kg toz esrar ele… pic.twitter.com/oQQLvPfPPv
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