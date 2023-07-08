İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 16 milyon kök keneviri ele geçirildi! Terör örgütünün 43 milyar liralık gelirine büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi.