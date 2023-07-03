CHP’de iç savaş! Tanju Özcan’ın ’Değişim ve Adalet’ yürüyüşü başladı! Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Genel seçimler öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu övgüler yağdıran CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı.

Yürüyüşüne çok sayıda kişininin de eşlik ettiği Özcan, "Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısı yaptı. Daha sonra Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 'kesin ihraç' talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

SİYASİ RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ

Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yürüyüşten vazgeçmem için Kılıçdaroğlu'nun çevresinden siyasi rüşvet teklif edildi. Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' derse ben yürüyüşten vazgeçerim" ifadelerini kullanmıştı.