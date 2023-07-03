CHP'de iç savaş! Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başladı! Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırıp oy isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez CHP lideri hakkında sert açıklamalarda bulundu. Özcan, "Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor." dedi. Öte yandan Özcan'ın başlattığı yürüyüşe CHP'den sert tepkiler de geldi.
Genel seçimler öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu övgüler yağdıran CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı.
Yürüyüşüne çok sayıda kişininin de eşlik ettiği Özcan, "Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısı yaptı. Daha sonra Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 'kesin ihraç' talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
SİYASİ RÜŞVET TEKLİF EDİLDİ
Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yürüyüşten vazgeçmem için Kılıçdaroğlu'nun çevresinden siyasi rüşvet teklif edildi. Kılıçdaroğlu 'aday olmayacağım' derse ben yürüyüşten vazgeçerim" ifadelerini kullanmıştı.
'DEĞİŞİM VE ADALET' YÜRÜYÜŞÜ
İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'Değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrısında bulunan Özcan, Atatürk Anıtı'nda kendisini bekleyen kalabalığın yanına Atatürk'ün otomobilinin replikası olan klasik bir otomobille geldi. Özcan, burada belediye bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde kalabalığı selamladı.
DÜN ÖVGÜLER YAĞDIRIP OY İSTEDİ BUGÜN TERÖRİSTLER ESİR ALIYOR DEDİ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Atatürk heykelinin önünde konuşma yapan Özcan, Atatürk'ten özür dileyerek sözlerine başladı.
Seçimden önce, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de vitesi 6'ya attığı anlar", "Prompter olmadan şu konuşmanın tek cümlesini kuramayanlar ülkeyi yönetiyoruz zannediyor. Akıcı konuşma, üslup, donanım, vizyon mükemmel. Hayran kalmamak mümkün değil..." şeklindeki Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdıran paylaşımları retweet ederek CHP Genel Başkanı'na oy isteyen Özcan, "Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, Sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki Atatürkçü gömleği çıkarsınlar." dedi.
Özcan, "İşte ben de bu yüzden sizin huzurunuzda CHP genel merkezine az sonra yürümeye başlayacağım. Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlanan için gerçekleştiriyorum. CHP genel merkezine Köroğlu'nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum. Bu adımları kendi geleceğim için değil cumhuriyetimiz için, gelecek nesiller için yapıyorum. Gücümü halktan alıyorum ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Özcan, daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden yürüyüşüne başladı. Yürüyüşü sırasında çok sayıda kişi de Tanju Özcan'a eşlik edip destek verdi. Özcan, yürüyüşü sırasında başına 'Adalet' yazılı bir şapka takıp, elinde de 'Değişim' yazılı döviz taşıdı.
Tanju Özcan'a eşlik eden gruptakiler de 'Değişim' ve 'Adalet' yazılı dövizler taşıyıp şapkalar taktı. Özcan, yürüyüş planlaması kapsamında bugün Bolu'nun Ankara yönünde yer alan Tekke köyü mevkisine kadar yürüyüş gerçekleştirecek. Özcan'ın yürüyüşünün 10 gün sürmesi planlanıyor.
Öte yandan Özcan'ın yürüyüşüne karşı tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yollar yürümekle aşınmaz. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Özcan yürümekle vakit kaybedeceğine Bolu'nun sorunlarını çözsün." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira düzenlemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 3 Temmuz Kabine maddeleri...
- Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı 2023! Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
- ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI! LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? e-okul.meb.gov.tr
- Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...
- Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...
- Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...
- En düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? 2023 Temmuz memur zammı ile öğretmen maaşları... Uzman, ücretli öğretmen, başöğretmen...
- YAZ KUR'AN KURSLARI TARİHLERİ 2023! Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Başvurular için son gün...
- Bugün Gelinim Mutfakta var mı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Temmuz Kanal D yayın akışı!
- Evde bakım maaşı alanlara müjde! Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam geldi mi? 2023 Temmuz ödemeleri...
- Okul kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise okul kayıtları başladı mı?