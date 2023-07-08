08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler

Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
ABONE OL
Sözde çevreci CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler

Sözde çevreci CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova’da ağaç katliamına imza attı. Erzene Mahallesinde 50 yıllık çam ağaçları büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerce kesildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Bornova İlçesi Erzene Mahallesinde yeni bir ağaç katliamına daha imza attı. 50 yıllık ağaçlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir bir kesildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından ağaçların kesildiği görüntüleri paylaşan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, şu ifadeler yer verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Bornova Erzene Mahallesindeki alanda 50 yıllık ağaçlar kesildi ve katledildi! Yaşadığım şehir adına çok üzgünüm. İzmir nefes alanlarını kaybetti. Bu katliamın sorumlusu sözde çevreci Tunç Soyer'dir!"

Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Sabah'ın haberine göre, paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Çevreciler ağaç katliamının bir an önce durdurulmasını istedi.

CHP’li belediyeden ağaç katliamı CHP'Lİ BELEDİYEDEN AĞAÇ KATLİAMI
İzmir’de ağaç katliamı İZMİR'DE AĞAÇ KATLİAMI
Meydan bahanesiyle ağaç kıyımı MEYDAN BAHANESİYLE AĞAÇ KIYIMI
İstanbul’da bir ağaç katliamı daha! İSTANBUL'DA BİR AĞAÇ KATLİAMI DAHA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA