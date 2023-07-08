Sözde çevreci CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Bornova İlçesi Erzene Mahallesinde yeni bir ağaç katliamına daha imza attı. 50 yıllık ağaçlar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir bir kesildi.