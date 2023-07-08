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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar’a gidiyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde bugün Katar'a gidiyor. Yılmaz ve Şimşek, yarın Katar Emiri Temim bin Hamed Es-Sani ile görüşecek.

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