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Sıfır oy katkısıyla CHP'den vekillik kapan Cemal Enginyurt'tan yerel seçim uyarısı: Bir daha ayağa kalkamayız

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Sıfır oy katkısıyla CHP’den vekillik kapan Cemal Enginyurt’tan yerel seçim uyarısı: Bir daha ayağa kalkamayız

Seçimlerde arkasına HDPKK'yı almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti. Çok sayıda ismin istifasını alan Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler değişim hareketi başlattı. Seçim döneminde hiçbir oy katkısı vermeyen ancak CHP'den vekillik kapan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İmamoğlu'nun değişim istediğini eleştirirken "Değişim deyip Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüyeceğinize hizmetlerinizle halka umut verin Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa bir daha durduramazsınız, bir daha ayağa kalkamayız." ifadelerini kullandı. Enginyurt geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul, Ankara veya Ordu'dan belediye başkanlığı istemişti. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI

Kılıçdaroğlu çok sayıda ismi görevden alırken, Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin yaptığı değişim çağrılarına da kulak tıkadı.

DEĞİŞİM İÇİN İNTERNET SİTESİ

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" bayrağı açan Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak "İktidar için değişim" isimli bir manifesto yayımladı.

"İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" MANİFESTOSU

Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.

"TÜM KESİMLERDEN OY ALABİLMEK BÜYÜK DEĞİŞİM"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise İmamoğlu'nun değişim çağrılarına yanıt verirken "Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat bir partiyi, onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilir hale getirmek büyük bir değişimdir." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTEDİ

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözlerle yüklenen ancak vekillik için koltuk bulduktan sonra söylemlerini değiştiren Cemal Enginyurt CHP listelerinden milletvekili seçildi. Vekil olmasının ardından da fondaş KRT kanalına konuk olan Enginyurt bu sefer de Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlığı istedi. Enginyurt "İstanbul, Ankara, Ordu Büyükşehir Belediyeleri'nden biri için adaylığımı ilan ediyorum." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYIZ"

Bugün yine açıklamalarda bulunan Cemal Enginyurt'tan Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrılarına yönelik de "Değişim deyip Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüyeceğinize hizmetlerinizle halka umut verin Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa bir daha durduramazsınız, bir daha ayağa kalkamayız." ifadelerini kullandı.

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