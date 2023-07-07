İttifakta "İP" koptu! Yerel seçim öncesi bomba kulis: Meral Akşener CHP'nin üstünü çizdi
Son dakika haberi | Yerel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayarak dağılan muhalefet cephesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sessizliğini bozarak CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Söz konusu çıkış sonrası iki parti arasındaki ipler koparken, Akşener'in 2024'te yapılacak yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmadığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgiye göre yeni A Takımı toplayan Akşener'in toplantıda, "CHP ile ittifak gündemimizde yok." dediği öne sürüldü.
Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden ağır yara alan 8'li koalisyon seçimin ardından dağılırken, koalisyonun büyük ortaklarında hem içeride hem de dışarıda savaş başladı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı sürerken; İYİ Parti'de de Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Ahat Andican ve Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi ve parti içi muhalefetin Meral Akşener'e karşı kazan kaldırması dengeleri sarstı.
KURULTAY'DA İPLERİ KOPARDI
Parti içerisinde bu gelişmelerle sarsılan muhalefette İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla CHP ile ipleri adeta koparmış, parti içi muhalefete de sert sözlerle yüklenmişti. Kurultay'da sessizliğini bozan Akşener, "Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar." dedi.
Akşener, "Saygısızlar" diye bağırarak "Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte." tehditvari ifadeler kullandı.
CHP İLE İTTİFAK PİŞMANLIĞI
Kuruluş döneminde CHP ile yaptıkları seçim ittifakından da pişman olduğunu dile getiren Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını savundu.
BOMBA KULİS: YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ İTTİFAK BİTİYOR
Kurultay sonrası bir kez daha sessizliğe gömülen Akşener, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'deki yeni A Takımı'nı belirlemiş ve Uğur Poyraz ile Ümit Dikbayır'ı liste dışı bırakarak adı FETÖ iddiaları ile geçen ve FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu'yu Teşkilat Başkanı olarak atamıştı. Bu atamalar sonrası İYİ Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağını söylediği öğrenildi.
CHP YANDAŞLARI DOĞRULADI: AKŞENER KARAR ALDI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin de kulis bilgilerini doğrular nitelikte bir yazı kaleme aldı. Erkin, Akşener'in seçimler öncesi tamamen Ankara'ya taşınacağını ve İstanbul'daki evini kiraya vereceğini bundan sonra da ailesiyle birlikte Ankara'da oturacağını iddia etti. Akşener'in önümüzdeki günlerde sahaya inme hazırlığında olduğunu yazan Erkin, CHP ile ittifak konusunda da İYİ Parti liderinin "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız." dediğini yazdı.
Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'nin bir çalışma başlatarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağı öğrenilirken; CHP yandaşı bir diğer gazete olan Cumhuriyet'te konuyla ilgili yer alan haberde "Seçimlere 'ittifaksız' olarak girileceği görüşünün ağır bastığı İYİ Parti'nin yeni yönetiminin ilk sınavını yerel seçimlerde vereceği belirtiliyor. Divanda yer alan 'milliyetçi' kökenli isimlerin, genel seçimler süresince 'partiye küsen tabanı' geri döndüreceği kaydediliyor." ifadelerine yer verilerek Akşener'in yerel seçim planı adeta doğrulandı.
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