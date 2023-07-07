İttifakta "İP" koptu! Yerel seçim öncesi bomba kulis: Meral Akşener CHP'nin üstünü çizdi

CHP YANDAŞLARI DOĞRULADI: AKŞENER KARAR ALDI

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin de kulis bilgilerini doğrular nitelikte bir yazı kaleme aldı. Erkin, Akşener'in seçimler öncesi tamamen Ankara'ya taşınacağını ve İstanbul'daki evini kiraya vereceğini bundan sonra da ailesiyle birlikte Ankara'da oturacağını iddia etti. Akşener'in önümüzdeki günlerde sahaya inme hazırlığında olduğunu yazan Erkin, CHP ile ittifak konusunda da İYİ Parti liderinin "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız." dediğini yazdı.