CHP'li Burcu Köksal'dan seçmene hakaret A Haber'e çirkin iftira
Türkiye mayıs ayında tarihi bir seçimi geride bırakırken, sandıkta hezimet yaşayan CHP seçim yenilgisine kılıf aramaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsaldaki seçmeni "cahil" ilan etmesinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal bu durumu bir adım öteye taşırken; A Haber'e de çirkin bir iftira attı. Köksal, terör örgütünün partisine desteğini görmezden gelerek yaşananları "kara propaganda" olarak değerlendirdi. A Haber'in bu haberleri kırsalda para vererek izlettirdiği iftirasında bulundu.
Türkiye mayıs ayında tarihi bir seçimi geride bıraktı. Milyonlarca vatandaş sandık başına giderken, Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,3 milyonu aşkın oy farkı atarak 5 sene daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
SEÇMENİ "CAHİL" İLAN ETTİLER
Seçimin ardından büyük bir hezimete uğrayan muhalefet gerek parti içi gerekse koalisyon içinde kavga yaşarken, başarısızlığın üzerini örtmek için algı oyunlarına girişti. Seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırsalda yaşayan vatandaşları adeta "cahil" ilan ederek seçimi bu yüzden kaybettiğini iddia etmiş ve başarısızlğına kılıf uydurma çabası içerisine girmişti. Sözcü TV'de bir programa katılan Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesine neden olarak kırsalda TRT izlenmesini göstermişti.
SEÇMENE HAKARET A HABER'E ÇİRKİN İFTİRA
CHP Grup Başkanvekili Avukat Burcu Köksal, CHP liderinin bu skandal sözlerini bir adım daha öteye taşıdı. CHP'nin fondaş kanallarından olan KRT TV'de yayınlanan bir programa katılan Köksal seçmenin iradesine hakaret etmesinin yanı sıra A Haber'e de çirkin bir iftira attı. Programda seçimde yaşadıkları hezimetin muhasebesini yapmak yerine algı yaratma peşinde koşan Köksal, A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasında bulundu.
Seçimin kaybedilmesiyle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili, partisinin HDP üzerinden Kandil'le yaptığı iş birliğini aklamaya çalıştı. Kandil'deki terör örgütü PKK elebaşılarının yaptığı destek açıklamalarını görmezden gelen Burcu Köksal, seçim sürecinde "kara propaganda" yapıldığını iddia ederken; A Haber'i de bu propagandanın unsuru olarak hedef gösterdi.
"Kara propaganda" ilan ettiği terör örgütünün CHP'ye olan desteğinin gösterilmesinden açıkça rahatsız olan Köksal; A Haber'in konuyla ilgili haberleri nedeniyle köy ve kasabalarda CHP'nin oy kaybettiğini söyledi. Köksal kırsal kesimlerde bulunan bazı kahvelerde ücret karşılığı A Haber'in izlettirildiği iftirasını attı. Köksal, "A Haber'in belli yerlerde, mesela bazı kahvelerde ücret karşılığı izlettirildiğini biliyorum. Böyle anlaşmalar yapılmış." sözleriyle açıkça yalan söyledi.
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