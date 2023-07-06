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Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na su zammı tepkisi: Siz sözünüzün eri değilsiniz!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Vatandaştan Ekrem İmamoğlu’na su zammı tepkisi: Siz sözünüzün eri değilsiniz!

İstanbul’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de gittiği bir pazarda sert tepkiyle karşılaştı. Yüksek su faturasından şikayet eden bir kadın "Hani her şey güzel olacaktı? Siz sözünüzün eri değilsiniz!" diyerek İmamoğlu’na yüklendi. İşte o anlar…

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde verilen su indirimi vaatleri yerine getirilmedi. Tam aksine zam üstüne zam yapıldı.

İstanbul Bahçelievler'de bir pazarı ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI?"

Yüksek fatura geldiğini söyleyen kadın, seçimde verilen indirim vaatlerini hatırlattı ve "Suya bugün fatura geldi 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Gerçekten güzel oldu İstanbul. Siz geldiniz çok güzel oldu. Hani suya zam yapmayacaktınız" diye sordu.

"SİZ SÖZÜNÜZÜN ERİ DEĞİLSİNİZ"

"Söz verdiniz sözünüzün arkasında durun" diyen kadın "Siz geldiniz oylarımızı aldınız ne dediniz? Siz sözünüzün eri değilsiniz" sözlerini sarf etti.

"VATANDAŞ SİZİ NEREDE BULACAK, TATİLLERDE Mİ BULACAK"

Ekrem İmamoğlu'nun 'ayıp ediyorsun' demesi üzerine kadın, "Siz yaparken ayıp etmiyorsunuz da ben hakkımı savununca mı ayıp ediyorum. Siz hakkıyla siyaset yapmıyorsunuz. İnsanı sömürüyorsunuz insanı. Masallardan bıktık. İstanbul'u size verdik de ne oldu. Her şey güzel oldu. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ ÇATIR ÇATIR ALACAK"

İmamoğlu'nun "pazarda bulacak" yanıtı üzerine ise kadın "Çünkü seçim zamanı geliyor. Şimdiden tohumları ekiyorsunuz. Tansiyonumu yükselttiler. Oy zamanı gel cebimi doldur, arayınca nerede tatillerde, AK Parti çatır çatır alacak" şeklinde konuştu.

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