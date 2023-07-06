Vatandaştan Ekrem İmamoğlu’na su zammı tepkisi: Siz sözünüzün eri değilsiniz!

"HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI?"

Yüksek fatura geldiğini söyleyen kadın, seçimde verilen indirim vaatlerini hatırlattı ve "Suya bugün fatura geldi 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Gerçekten güzel oldu İstanbul. Siz geldiniz çok güzel oldu. Hani suya zam yapmayacaktınız" diye sordu.

"SİZ SÖZÜNÜZÜN ERİ DEĞİLSİNİZ"

"Söz verdiniz sözünüzün arkasında durun" diyen kadın "Siz geldiniz oylarımızı aldınız ne dediniz? Siz sözünüzün eri değilsiniz" sözlerini sarf etti.