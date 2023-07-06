06 Temmuz 2023, Perşembe
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında kabul etti.

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