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Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'tan Sezgin Tanrıkulu'na: Namussuz şerefsiz!

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Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş’tan Sezgin Tanrıkulu’na: Namussuz şerefsiz!

HDPKK desteğine rağmen seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, kadrolarında değişime giderek "mücadeleye devam" mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu son olarak Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atarken Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu için attığı "Şerefsiz, namuzsuz terör destekçisi" tweeti ortalığı karıştırdı. CHP'den danışmanlık gelince paylaşımını kaldıran Ulukuş sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı büyük hezimet sonrasında istifaya yanaşmayan ve seçimin faturasını MYK ve danışmalarına kesen Kılıçdaroğlu, hamleleriyle parti tabanında büyük tepki topladı.

ESKİ ZAFER PARTİLİ GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ'U DANIŞMAN OLARAK ATADI

Seçimden önce HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.

Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞEREFSİZ NAMUSSUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un bomba tweetleri ortaya çıktı. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı görüldü.

IKBY bayrağı üzerinden bir paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu'na yanıt veren Ulukuş'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu."

GERİ ADIM ATTI

Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasının ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı. Ulukuş, "Sezgin Tanrıkulu'na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim." ifadelerini kullandı.

DALGA KONUSU OLDU

Ulukuş yaptığı paylaşımın ardından tepki çekeren dalga konusu da oldu. CHP yandaşlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, "Bu şey değil mi yahu? Sezgin Tanrıkulu'na "şerefsiz" deyip R yapan arkadaş? Ben "terör sevdalısı, insan müsveddesi" dedim. İfadeye çağırdılar. Aynısını tekrarladım ifademde. Bendeki cesaretin 10'da 1'i bunda olsa o konuma gelemezdi zaten. Müren balığı gibi omurgasız olacaksın" ifadelerini kullandı.

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