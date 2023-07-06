Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'tan Sezgin Tanrıkulu'na: Namussuz şerefsiz!
HDPKK desteğine rağmen seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, kadrolarında değişime giderek "mücadeleye devam" mesajı veriyor. Kılıçdaroğlu son olarak Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atarken Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu için attığı "Şerefsiz, namuzsuz terör destekçisi" tweeti ortalığı karıştırdı. CHP'den danışmanlık gelince paylaşımını kaldıran Ulukuş sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte detaylar...
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı büyük hezimet sonrasında istifaya yanaşmayan ve seçimin faturasını MYK ve danışmalarına kesen Kılıçdaroğlu, hamleleriyle parti tabanında büyük tepki topladı.
ESKİ ZAFER PARTİLİ GÖKŞEN ANIL ULUKUŞ'U DANIŞMAN OLARAK ATADI
Seçimden önce HDPKK ile yol yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi'nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi'nin kurucusu eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atadı.
Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞEREFSİZ NAMUSSUZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş'un bomba tweetleri ortaya çıktı. Ulukuş'un CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu "Şerefsiz, namussuz terör destekçisi" diyerek hedef aldığı görüldü.
IKBY bayrağı üzerinden bir paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu'na yanıt veren Ulukuş'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Dersim katliamı" faili olan, faşist (!), statükocu (!) partide ne işin var o zaman, defol bu partiden. Senin gibi şerefsiz, namussuz terör destekçilerini Başbuğ Atatürk'ün partisinde istemiyoruz. Bütün mücadelem senin bu partiden defolup gitmen içindir. Şerefsiz Sezgin Tanrıkulu."
GERİ ADIM ATTI
Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanmasının ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı. Ulukuş, "Sezgin Tanrıkulu'na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim." ifadelerini kullandı.
DALGA KONUSU OLDU
Ulukuş yaptığı paylaşımın ardından tepki çekeren dalga konusu da oldu. CHP yandaşlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, "Bu şey değil mi yahu? Sezgin Tanrıkulu'na "şerefsiz" deyip R yapan arkadaş? Ben "terör sevdalısı, insan müsveddesi" dedim. İfadeye çağırdılar. Aynısını tekrarladım ifademde. Bendeki cesaretin 10'da 1'i bunda olsa o konuma gelemezdi zaten. Müren balığı gibi omurgasız olacaksın" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?
- DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM SON DAKİKA! DGS sınav yerleri, giriş belgesi sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr
- Canan Karatay'ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! Gençlik hali görenleri şaşırttı! İşte, Karatay'ın 20'li yaşları...
- Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...
- Gelinim Mutfakta 6 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Threads nasıl hesap açılır? Threads instagram app ücretsiz mi indiriliyor? THREADS ÜYELİK HESAP AÇMA EKRANI!
- Threads takipçi nasıl kazanılır? Threads instagram takipçi kazanmanın yolları, yöntemleri neler?
- MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...
- Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
- Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!
- MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?