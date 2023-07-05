Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalemini kırdığı Aytuğ Atıcı’dan sert sözler: CHP’de demokrasi yok

ATICI'DAN VERYANSIN: CHP'DE DEMOKRASİ YOK

Partide demokrasi olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir." ifadelerine yer verdi.

"CHP'DE ANTİDEMOKRATİK BİR UYGULAMA VAR"

CHP'de tek adamlık sistemi olduğuna katılmadığını, bir istişare kültürü olduğunu söyleyen Atıcı, "Ancak, bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Ben de 2011 yılında atamayla geldim." dedi.

"YÜZDE 48 BAŞARI DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yüzde 48'lik oy oranının 'başarı' olmadığını ifade eden Atıcı, "Yüzde 48'in tamamı CHP'nin olsaydı büyük başarı olurdu." şeklinde konuştu.

ATICI: KILIÇDAROĞLU ADAY OLDUĞUNDA İSTİFA ETMELİYDİ!

CHP'li eski vekil Atıcı, "Ben olsaydım Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan ettiğim gün istifa ederdim. Seçileceğime inanıyorsam bunu yapardım. Millet bize dedi ki, sen çok güzel vaatler verdin ama ben sana inanmadım. Bedava ev vereceğim dedin, inanmadım. Bayramda 15 bin TL verecektin, ben 2 bin TL verecek Erdoğan'ı seçtim. Bu çok ağır vahim bir şeydir." mesajını verdi.