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CHP bir öyle bir böyle... Tescilli fondaşları aklama operasyonu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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CHP bir öyle bir böyle... Tescilli fondaşları aklama operasyonu! CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV’ye bir ödememiz yoktur

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde tarihi bir hezimet alarak kaosun içine giren CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, hazımsızlığını tam 12 gün sonra atabildi. Ekremci Sözcü TV’de kameralara karşısına çıkmasının ardından, sorulan sorularla yerden yere vurulan Kılıçdaroğlu, yayın sırasında darbe üstüne darbe aldı. Bay Bay Kemal de Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle hedef aldı. CHP cephesinde yaşanan bu ‘gerilim hattı’na, bu kez de CHP Genel Merkezi katıldı. Fondaş Sözcü TV ve Halk TV ‘ihanet çetesi’ olarak tanımlandı. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar" ifadelerini kullanarak Sözcü TV ve Halk TV’nin fondaşlığı tescillenmiş oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı. Öztrak "Her parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız ödeme dışında bir ödememiz yoktur" dedi.

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