Bakan Özhaseki paylaştı: Köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise deprem bölgesindeki 10 ilde yapılacak 143 bin 271 köy evinden, 37 bin 129 konut ile 5 bin 731 adet ahırın ihale sürecinin tamamlandığı, 1233 ahır ve 12 bin 346 köy evinin yapımına başlandığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde 100'e yakın köy evinin depremzede vatandaşlara teslim edildiği belirtildi.

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