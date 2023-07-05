Bakan Özhaseki paylaştı: Köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz
6 Şubat tarihinde meydana gelene Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. “Asrın felaketi” olarak adlandırılan depremin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde köy evlerinin yapımına devam ettiklerini belirterek, "143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter'daki hesabından deprem bölgesindeki köy evlerine ilişkin video mesaj yayımladı.
Bakan Özhaseki paylaşımında, "Deprem bölgesindeki köylerimizde; vatandaşlarımızın huzurla oturacağı, yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Toplamda 143 bin 271 evimizi, ahırlarıyla birlikte yapacağız. 37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 köy evimizi de depremzede kardeşlerimize teslim ettik" dedi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise deprem bölgesindeki 10 ilde yapılacak 143 bin 271 köy evinden, 37 bin 129 konut ile 5 bin 731 adet ahırın ihale sürecinin tamamlandığı, 1233 ahır ve 12 bin 346 köy evinin yapımına başlandığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar ve Mesthüyük köyü ile Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Özbek köyünde 100'e yakın köy evinin depremzede vatandaşlara teslim edildiği belirtildi.
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