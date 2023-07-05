CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi: Seçim sonuçları ters ilan edildi o yüzden muhalefet aslında kazandı

"55'E 45 FALAN KAZANDILAR AMA KANITLAYAMAM"

Son olarak CHP fondaşı Can Ataklı kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda "Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu savundu.