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CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi: Seçim sonuçları ters ilan edildi o yüzden muhalefet aslında kazandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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CHP fondaşı Can Ataklı yine bildiğiniz gibi: Seçim sonuçları ters ilan edildi o yüzden muhalefet aslında kazandı

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkasındaki fondaşlar kollamaya devam ediyor. Son olarak Can Ataklı Youtube üzerinden yaptığı yayında seçim sonuçların ters ilan edildiğini ifade ederken "Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetin ardından mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesip istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim" mesajı veren isimlerin de üstünü çizmeye devam ediyor.

ANKET FİRMALARI BİZİ KANDIRDI İTİRAFI

Seçim gecesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." ifadeleriyle anket firmalarının kendisini kandırdığını ima etti.

AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimlerde yaşadıkları mağlubiyet için "Gazeteyi televizyonu okuyan tartışanlar yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş. Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

GARİP SÖZLERLE SAVUNMA ÇABASI

Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimet sonrası muhalif medyadaki bazı isimler Bay Kemal'i sert sözlerle eleştirirken bazı isimler ise garip sözlerle Kılıçdaroğlu'nu savunmaya devam ediyor.

"55'E 45 FALAN KAZANDILAR AMA KANITLAYAMAM"

Son olarak CHP fondaşı Can Ataklı kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda "Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu savundu.

"SEÇİM SONUÇLARI TERS İLAN EDİLDİ"

Bugün yine kendisine ait Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Ataklı "Muhalefet bana göre kazandı." diyerek "55-45 gibi bir oranla muhalefet kazandı ama seçimler ters ilan edildi. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

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