Kılıçdaroğlu bebek katiline güzellemeler yapan Merdan Yanardağ’ı bir kez daha sahiplendi: Hangi gerekçe ile içeride?

Yanardağ'ın teröristbaşına yaptığı güzellemeyi görmezden gelen Enis Berberoğlu, "Bugün, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, Silivri Cezaevi'ndeki haksız tutukluluğunun başlamasının dördüncü günü. Kendisi ile kısa bir görüşme yaptık, 40-45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Herkese, kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez." dedi.

Berberoğlu yaşananların bir oyun oılduğunu savunarak, "Bu bir oyun. Kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ'ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine, kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı. Kendisi zaten çok iyi biliyor ki; o ne bir suçlu, ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ'ın değil, TELE 1'in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz." diyerek terörist övücü Merdan Yanardağ'a destek istedi.