Kılıçdaroğlu bebek katiline güzellemeler yapan Merdan Yanardağ'ı bir kez daha sahiplendi: Hangi gerekçe ile içeride?
Bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı güzellemeler ve "serbest bırakılsın" çağrısı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen fondaş Merdan Yanardağ'a başta HDPKK ve CHP sahip çıkmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, CHP'li isimlere Yanardağ'ı ziyaret talimatı verirken CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz cezaevine giderek Yanardağ ile görüştü. Bu görüşme sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek Merdan Yanardağ için skandal bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu "Merdan Yanardağ bir gazeteci, bir yazar. Niçin içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir?" ifadelerini kullandı.
Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında terörist elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan için serbest bırakılması için çağrıda bulunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÖCALAN BİR FİLOZOF"
CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürerken terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.
Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN SAMİMİ ZİYARET
Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.
HDP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kandil'in siyasi ayağı HDP'nin yaptığı resmi açıklamada Yanardağ'ın sözleri savunularak "Yargının ise Sayın Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET TALİMATI
Merdan Yanardağ'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden destek verirken talimat verdiği bir heyette cezaevine ziyarete koştu. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu heyetten CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Evrim Karakoz cezaevine giderek Yanardağ ile görüştü.
Yanardağ'ın teröristbaşına yaptığı güzellemeyi görmezden gelen Enis Berberoğlu, "Bugün, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, Silivri Cezaevi'ndeki haksız tutukluluğunun başlamasının dördüncü günü. Kendisi ile kısa bir görüşme yaptık, 40-45 dakika kadar süren bir görüşme yaptık. Kendisini son derece moralli, son derece sağlıklı, keyifli gördüm. Herkese, kendi direnişinin ilham vermesini beklediğini hissettim. Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi boyun eğmeyeceğiz, baskılara karşı direneceğiz. Bu bir oyun. Bu işin içinde mahkemelerin olması, hakim, savcıların, cezaevlerinin olması bu oyunu değiştirmez." dedi.
Berberoğlu yaşananların bir oyun oılduğunu savunarak, "Bu bir oyun. Kamuoyu nezdinde başlandı. Merdan Yanardağ'ın ismine, itibarına, gazeteciliğine, haberciliğine, kanalına saldırıldı. Haksız yere saldırıldı. Kendisi zaten çok iyi biliyor ki; o ne bir suçlu, ne de bir terörist. Bunu biz de biliyoruz. O yüzden yanında duruyoruz. Sizin de sadece Merdan Yanardağ'ın değil, TELE 1'in yanında olmanızı ve destek vermenizi bekliyoruz." diyerek terörist övücü Merdan Yanardağ'a destek istedi.
KILIÇDAROĞLU: HANGİ GEREKÇE İLE İÇERİDE?
Bu gelişmeler yaşanırken bugün partisinin grup toplantısı sonrasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'ı yine savundu.
Kılıçdaroğlu "Merdan Yanardağ bir gazeteci, bir yazar. Niçin içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir?" ifadelerini kullandı.
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