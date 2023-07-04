Terör seviciler işbaşında! Merdan Yanardağ davası üzerinden hakim Ramazan Çiçek’i hedef aldılar

FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN KARARI PAYLAŞIP TEHDİT ETTİ

Almanya üzerinden manipülatif yayınlarından dolayı Türkiye'de hesapları erişime engellen firari Cevheri Güven ise erişim engelleme kararını veren Ramazan Çiçek hakkında 'Hakim Ramazan Çiçek seni hiç unutmayacağım' şeklinde paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşıma ise yorumda bulunan FETÖ'den dolayı ihraç edilen ve yurtdışına çıkan eski yargı mensubu bir kişi, hakim Çiçek'in adalet akademisi yıllığındaki fotoğrafını paylaşmak suretiyle 'Bizim dönemmiş, mesleğe savcı olarak başlamış, resmini de bırakayım da buraya hatırlamanıza yardımcı olsun' yorumunda bulunarak yargı mensubunu verdiği karardan dolayı hedef gösterdi.