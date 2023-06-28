CHP’den bebek katili Öcalan’ın özgürlüğünü istemesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ’a ziyaret kararı

KILIÇDAROĞLU: SERBEST BIRAKIN

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile ittifak halinde olarak mitinglerde terör seviciliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP fondaşı Tele1'de Merdan Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi yapmasının ardından tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası yaptıkları skandal paylaşımlarla duruşlarını yeniden belli etmiş oldu.

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."