CHP'den bebek katili Öcalan'ın özgürlüğünü istemesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı
CHP'den bir heyet, Türkiye'de binlerce Mehmetçik'in şehit olmasında rol oynayan ve bebek katilliği ile bilinen terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasının ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'ı ziyaret etme kararı aldı. İşte detaylar...
CHP fondaşı Merdan Yanardağ canlı yayında PKK terörist başı ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
"TECRİTE YER YOK" DEDİ
Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.
ÖCALAN'A GÜZELLEME
Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.
Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
HDPKK'LI SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE SARILDI
Merdan Yanardağ'ın adliyede kendisini ziyarete gelen HDPKK'lı Sırrı Süreyya Önder ile sarılması da dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU: SERBEST BIRAKIN
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde HDPKK ile ittifak halinde olarak mitinglerde terör seviciliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP fondaşı Tele1'de Merdan Yanardağ bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi yapmasının ardından tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu ve CHP tayfası yaptıkları skandal paylaşımlarla duruşlarını yeniden belli etmiş oldu.
"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."
MERDAN YANARDAĞ'A CHP'DEN ZİYARET HAZIRLIĞI
TELE1'e konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hedef Merdan Yanardağ için heyet oluşturulduğunu duyurdu. Sarıgül "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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