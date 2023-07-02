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TELE 1 yayınında nefret kustular! Merdan Yanardağ'ın tutuklanması sonrası hedeflerinde Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan var...

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Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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TELE 1 yayınında nefret kustular! Merdan Yanardağ’ın tutuklanması sonrası hedeflerinde Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan var...

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yaptığı yayında bebek katili Abdullah Öcalan için güzellemeler yaparken terörist başı için özgürlük isteyince tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDPKK ve CHP'nin sahip çıktığı Yanardağ'a şimdi de Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk kucak açtı. Solmaztürk verdiği kitap okuma örneği ile toplumu küçümserken darbe imalı bildiri imzalayan 103 amiral artığına da arka çıkarak "Merdan'a da aynısını yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Solmaztürk ayrıca yayının devamında Abdülhamid Han, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret içeren açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı yapmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

CHP BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK İSTEMİNE SAHİP ÇIKTI

Bu gelişme sonrası CHP ve HDPKK'lı isimler, Yanardağ için kol kanat gerip destek paylaşımları yaparken CHP'li bir heyet Yanardağ'ı hapishanede ziyaret etti. Heyette bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, "Biz de dimdik ayakta olacağız, tıpkı Merdan Yanardağ gibi baskılara karşı direneceğiz" ifadeleriyle Yanardağ'ı savundu.

BİR DESTEK DE HDP'DEN

Diğer yandan HDP de PKK kanalında fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıkarken HDPKK Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, "Merdan Yanardağ'ın söylediği şeyler hukuki, olması gereken... " diyerek Yanardağ'a destek oldu.

ESKİ TUĞGENERAL TOPLUMU KÜÇÜMSEDİ YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Merdan Yanardağ'ın yayın yönetmeni olduğu TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, 'kitap okuma' örneği verip 'zibidiler' diyerek toplumu küçümsedi, Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a arka çıktı.

Solmaztürk şu ifadeleri kullandı;

Her fırsatta söylüyorum, ne kadar söylesek yine de azdır! Günde ortalama 6 saat televizyon izleyen sadece 1 dakika kitap okuyan bir toplum için bugün yaşadıklarımızda geçmişle gelecek arasında bir ilişki kurmak çok zor. İstediğiniz hikayeyi yutturabiliyorsunuz. Merdan Yanardağ ile ilgili bu hikayeyi yutturdukları gibi.



Günde 1 dakika televizyon izleyip 6 saat kitap okuyan bir toplum olsaydık o zaman görecektik ki 1950 ile 1960 arasında, Demokrat Parti dönemindeki o 10 yıllık süreçte yaşanan her şeyi bir daha yaşıyoruz biz.

DARBE İMALI BİLDİRİYE DE ARKA ÇIKTI: MERDAN'A DA AYNISINI YAPIYORLAR"

Darbe imalı bildiri yayınlayan 103 amiral artığına da arka çıkan Haldun Solmaztürk, "Ben Merdan Yanardağ'ı tanıyorum zaten. Merdan Yanardağ'a bunu yapanları da tanıyorum, onların ciğerini biliyorum. 103 amiral ve 1 generalle aynısını yapmadılar mı? Ona da (Merdan Yanardağ) aynısını yapıyorlar" şeklinde konuştu.



ABDÜLHAMİD HAN, MENDERES, ÖZAL VE BAŞKAN ERDOĞAN'A NEFRET

Solmaztürk'ün sözlerinin alt metninde Abdülhamid Han, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret de vardı...

Yanardağ'a 'Öcalan' tutuklaması üzerinden hükümeti ve yargıyı hedef gösteren Solmaztürk, "Uzun lafın kısası bu zihniyetle bu siyasi kültüre "Abdülhamid zihniyeti" diyorum. Abdülhamid zihniyetinde olanların katlanamayacakları şey özgür ve bağımsız medyadır. Abdülhamid de böyleydi, Demokrat Parti de böyleydi, Özal da böyleydi, bunların ağababaları da böyleydi" dedi.

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