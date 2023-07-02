TELE 1 yayınında nefret kustular! Merdan Yanardağ’ın tutuklanması sonrası hedeflerinde Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan var...





Günde 1 dakika televizyon izleyip 6 saat kitap okuyan bir toplum olsaydık o zaman görecektik ki 1950 ile 1960 arasında, Demokrat Parti dönemindeki o 10 yıllık süreçte yaşanan her şeyi bir daha yaşıyoruz biz.

DARBE İMALI BİLDİRİYE DE ARKA ÇIKTI: MERDAN'A DA AYNISINI YAPIYORLAR"

Darbe imalı bildiri yayınlayan 103 amiral artığına da arka çıkan Haldun Solmaztürk, "Ben Merdan Yanardağ'ı tanıyorum zaten. Merdan Yanardağ'a bunu yapanları da tanıyorum, onların ciğerini biliyorum. 103 amiral ve 1 generalle aynısını yapmadılar mı? Ona da (Merdan Yanardağ) aynısını yapıyorlar" şeklinde konuştu.