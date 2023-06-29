Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen Yanardağ’ın ifadesi ortaya çıktı: İroni yaptım

Yanardağ sosyal medya adresinden, "Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasının bence hiçbir sakıncası yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli." derken bir başka paylaşımında ise "Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide." İfadelerini kullanıyor. Bir başka paylaşımında da, "Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır." ifadelerine yer veriyor.

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