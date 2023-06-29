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Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı: İroni yaptım

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Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük isteyen Yanardağ’ın ifadesi ortaya çıktı: İroni yaptım

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Yanardağ bu sözlerinin ardından tutuklandı. Pek ifadesinde neler söyledi? Skandal sözlerin sahibi Yanardağ verdiği ifadesinde, filozof ve zeki kavramlarını övme amaçlı kullanmadığını, ironi yaptığını ileri sürdü. Yanardağ, eli kanlı katile yönelik övgü dolu sözlerini ‘İroni’ diyerek inkara kalksa da geçmişte attığı birçok tweet ise arşivlerdeki tazeliğini koruyor.

Tele 1 canlı yayınında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven skandal nitelikte ifadeler kullanan Merdan Yanardağ "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yanardağ ifadesinde çark etti. Eli kanlı Öcalan'ı, 'Filozof' ve 'Zeki' sözleriyle öven Yanardağ, ifadesinde 'övme amacı taşımadığını' iddia etti.

Yanardağ ifadesinde yer alan ifadeler şu şekilde: Yukarıda bana okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Konuşmamda geçen filozof ve zeki kavramlarını övme amaçlı kullanmadım ve konuşmamın devamı olarak ironiyi sürdürdüm.

O SÖYLEDİKLERİN İRONİYSE BUNLAR NE?

Yanardağ sosyal medya adresinden, "Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasının bence hiçbir sakıncası yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli." derken bir başka paylaşımında ise "Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide." İfadelerini kullanıyor. Bir başka paylaşımında da, "Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır." ifadelerine yer veriyor.

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