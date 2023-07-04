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Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi’yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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