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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

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Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmanın şehit edildiği, bir jandarmanın da yaralandığı eylemleri gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.

Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor.

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

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