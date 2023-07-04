Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmanın şehit edildiği, bir jandarmanın da yaralandığı eylemleri gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;
Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.
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