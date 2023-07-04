CHP'de asıl kavga şimdi başlıyor! Ekrem İmamoğlu'ndan koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaldırmak için manifesto hazırlığı
Son dakika haberi | CHP'de yaşanan seçim hezimeti sonrası başlayan koltuk kavgasında dananın kuyruğu kopuyor. Genel Başkanlığı bırakmamak için direnen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı her fırsatta "değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, savaşı bir adım öteye taşıyarak manifesto yayınlama hazırlığına başladı. İmamoğlu'nun yakın bir zamanda "Değişim Manifestosu" adıyla çıkış yapacağı öğrenilirken, bu manifesto ile Kılıçdaroğlu'na karşı olan CHP'lileri de arkasına alarak savaş ilan edecek.
Mayıs ayında yapılan iki seçimden de hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki koltuğuna sahip çıkabilmek için direnirken; tabandan ve CHP'lilerden gelen isyana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi birkaç ismin de dahil olması CHP içerisinde iç savaş yaşanmasına neden oldu.
"DEĞİŞİM" ÇIKIŞINA "İŞİNE BAK" RESTİ
Kemal Kılıçdaroğlu ile her fırsatta "Değişim" çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga da iyice şiddetlendi. İmamoğlu'nun "Gerekirse Genel Başkan da değişmeli" şeklindeki çıkışına Kılıçdaroğlu İstanbul'u işaret ederek "işine bak" resti çekerken, "Geminin kaptanı benim" diyerek koltuktan kalkmayacağının da sinyalini verdi.
Canan Kaftancıoğlu tarafından örgütlenen il başkanları üzerinden de İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı tarafından ortak imzalanan "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyonla rakiplerine gözdağı verdi.
81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.
İL BAŞKANLARI DEKLARASYONUNA İMAMOĞLU'NDAN REST
İl başkanlarının imzası ile paralel olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha "değişim" çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını iddia edip Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun bayramdan hemen önce yaptığı ve "16'lı masa kuracağım" dediği grup toplantısına da tepki gösteren İmamoğlu, "Yapılan grup toplantısı, benim beklentilerimi karşılamadı." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA "KAYBEDEN ADAY" GÖNDERMESİ
Aynı gün yöneltilen "Sizden bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz. Değişim talebinize genel başkanlık dahil mi? Siz bir siyasi partinin genel başkanı olsanız kaç genel seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" şeklindeki soruya yanıt verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İmamoğlu, "Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim." dedi.
İmamoğlu'nun bu ifadeleri sonrası CHP Genel Başkanı ise TELE1'de konuk olduğu yayında bir kez daha İmamoğlu'nu hedef alarak "İstanbul'a odaklan işine bak" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha 'koltuğu unut' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NDAN GİZLİ ZİRVE
Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkanlık koltuğu için kapışan İmamoğlu, bu gelişmelerin ardından destek arayışına girdi. İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile gizli bir toplantı yapıtğı öğrenilirken, karşılıklı atışmaların ardından asıl kavganın kısa bir süre içerisinde resmen başlayacağı belirtildi.
ASIL KAVGA BAŞLIYOR
Göreve geldiği ilk günden itibaren önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sonra da Genel Başkanlık koltuğu için İstanbul'a hizmeti unutan Ekrem İmamoğlu'nun kısa bir süre içerisinde "Değişim Manifestosu" adı altında bir çıkış yapacağı iddia edildi.
EKREM İMAMOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 'MANİFESTO AÇIKLAYACAK
Ekrem İmamoğlu açıklayacağı manifesto ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı olan CHP'li siyasetçileri il başkanlarını ve partilileri arkasına alarak resmen savaş başlatacak.
"CHP DEĞİŞMEDEN SONUÇ DEĞİŞMEZ"
CHP'ye yakın isimler de konuya ilişkin paylaşımlar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dün yaptığı paylaşımda "Yarın ilginç bir gün olacak..." diyerek savaşın sinyalini verdi.
CHP yandaşı Gürkan Hacır, "İmamoğlu yarın deklarasyon açıklayacak. Kılıçdaroğlu'na karşı olan muhaliflerin bir kısmının bu deklarasyon etrafında toplanması bekleniyor. Yarın bazı ilginç isimleri de duyabiliriz. CHP tamamen içe döndü." dedi.
Yine CHP yandaşı Özlem Gürses ise bugün yaptığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu bugün 'Değişime Davet' başlıklı manifestosunu açıklayacak... bir de internet sitesi yapıldı, http://degisimedavet.com adresinde herkes yorum yapabilecek... İmamoğlu 'adayım' demeyecek, ama CHP değişmeden sonuç değişmez diyecek..." ifadelerini kullandı.
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