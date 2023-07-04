CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor! Ekrem İmamoğlu’ndan koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kaldırmak için manifesto hazırlığı

Canan Kaftancıoğlu tarafından örgütlenen il başkanları üzerinden de İmamoğlu'na gönderme yapan Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı tarafından ortak imzalanan "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyonla rakiplerine gözdağı verdi.

81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

İL BAŞKANLARI DEKLARASYONUNA İMAMOĞLU'NDAN REST

İl başkanlarının imzası ile paralel olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha "değişim" çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını iddia edip Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun bayramdan hemen önce yaptığı ve "16'lı masa kuracağım" dediği grup toplantısına da tepki gösteren İmamoğlu, "Yapılan grup toplantısı, benim beklentilerimi karşılamadı." ifadelerini kullandı.