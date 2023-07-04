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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor... Bahçeli, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya büyük tepki gösterdi. Bahçeli, "Kuranı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Namertlik ve soysuzluktur." dedi.

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