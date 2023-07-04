Bakan Koca’dan ’Suriyeli doktor’ ve ’kızamık salgını’ iddiaları ile ilgili açıklama

Göçmen Sağlığı Merkezleri'nin sadece yabancılara, ağırlıklı olarak da Suriyelilere hizmet ettiğini belirten Fahrettin Koca, şunları ifade etti:

"Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz hem Suriyeli olan sağlık çalışanıyla göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz, Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz. Bu da yabancılara, Avrupa Birliği misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Bizim üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar."

"AŞIDA YERLİLEŞME ORANI YÜKSELECEK"

Bakan Koca, "yerli aşı üretimine" ilişkin bir soruya ise "Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86'sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere." yanıtını verdi.