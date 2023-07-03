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Kılıçdaroğlu'ndan koltuk aşkı için yeni atama! Değişim karşıtı Engin Özkoç'a başdanışmanlık verdi! İmamoğlu'na aba altından mesaj...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan koltuk aşkı için yeni atama! Değişim karşıtı Engin Özkoç’a başdanışmanlık verdi! İmamoğlu’na aba altından mesaj...

Seçimlerde yaşanan tarihi hezimetin ardından seçimin faturasını MYK ve danışmanlarına kesen ve istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu, koltuğunu sağlamlaştırmak için atamalarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Adalet Yürüyüşü'nden bir kare paylaşarak 'değişim' isteyenlere karşı 'mücadeleye devam' mesajı veren Engin Özkoç'u başdanışmanı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi değişim talebinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj olarak yorumlandı. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK'yı almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan ve Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle geçen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP içinde bazı isimlerdeki rahatsızlık yarattı.

80 DANIŞMANIYLA YOLLARINI AYIRDI

Bu durum karşısında Bay Kemal faturayı MYK ve danışmanlarına keserek parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalıştı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 80 danışmanıyla yollarını ayırdı.

KOLTUĞU SAĞLAMLAŞTIRMA ÇABASI

Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken, Bay Kemal "Önceliğim İstanbul" diyerek İmamoğlu'nun önüne set çekti.

Koltuğunu daha da sağlamlaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu partinin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

ENGİN ÖZKOÇ DANIŞMAN BAŞDANIŞMAN

Görevlendirmeye ilişkin partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir." denildi.

ÖZTRAK İLE ÖZKOÇ'UN 'HARARETLİ' KAVGASI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve diyaloglar sırasında da sesini yükselttiği iddia edilmişti.

Halk TV'den Seyhan Avşar, ikili arasında yaşananları köşe yazısında, "Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu" ifadeleriyle aktarmıştı.

BAKAN YAPACAKTI AMA...

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Engin Özkoç'u bakan yapacaktı. Özkoç, bu nedenle milletvekili adayı gösterilmedi. Kılıçdaroğlu'nun seçilememesinin ardından Özkoç'un payına örgütten sorumlu genel koordinatörlük düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu ataması ise diğer vazgeçilmezi Faik Öztrak'ı çileden çıkardı.

ÖZTRAK VE MYK ÖZKOÇ İSMİNE KARŞI ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'a verdiği göreve ilk itiraz Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, Özkoç'un yerine MYK'dan bir ismin bu göreve getirilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. MYK üyeleri de Öztrak'ın fikrine destek verdi.

ÖZKOÇ HEMEN HESAP SORDU

İl başkanları ve belediye başkanları ile konuşan Özkoç, parti örgütü ile ilgili süreçten bahsetti. Öztrak'ın kendisine karşı çıktığını öğrenmesi üzerine ise zaten anlaşamadığı Öztrak'a hesap sordu. İkilinin arasında gerilimin zirveye ulaştı.

İL BAŞKANLARI KARŞI ÇIKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde il başkanları ile de görüştü.

FAİK ÖZTRAK GERİLİMİ DAHA DA BÜYÜYECEK

İşte bu son yaşanan gelişmenin ardından Faik Öztrak cephesinin nasıl karşılayacağı merak edilirken krizin daha da tırmanacağı belirtiliyor.

FETÖ davetlisi Engin Özkoç aynaya da bakmıyor
CHP’de Özkoç ile Öztrak hesaplaşması

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