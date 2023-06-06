İYİ Partili Aytun Çıray’ın istifası ne anlama geliyor? Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor?

Emin Pazarcı'nın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

"Aytun Çıray olunca biraz farklı bakmak lazım. Çünkü kapının önündeydi gitti, gidiyordu ama daha düne kadar sosyal medya trolü gibi hareket eden Meral Akşener'i ilahlaştıran bir isim ne oldu da bu noktaya geldi? Adaylık problemi vardı, bu konuda istediği olmadı ve o günden sonra da bayrak açtı. İYİ Parti toplama bir partidir ve bu toplama partide safralar yavaş yavaş dökülüyor.