İYİ Partili Aytun Çıray’ın istifası ne anlama geliyor? Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı olan Aytun Çıray, “Meral Akşener ile Türk toplumu arasında güven bunalımı oluştu” diyerek istifa etti. İstifa metninin sonunda ise CHP’de kendisi hariç neredeyse bütün koltukları değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. İYİ Parti’de neler oluyor? Aytun Çıray’ın istifasının arka planında ne var? Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi.
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkması muhalefet cephesinde dengeleri değiştirdi. CHP'de istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu neredeyse kendi koltuğu hariç tüm MYK'nın istifasını aldı ve yeni A Takımı'nı kurdu. Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak içinde tüm örgütleri kendi bağlayıp yerini sağlamlaştırdı.
Meral Akşener'in prensi olarak bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi kuran Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki kahvaltı toplantısında ipleri kopardı ve İmamoğlu'nu devre dışı bıraktı. CHP cephesinde bunlar yaşanırken İYİ Parti'de ise kazan kaynıyor. Kurultay için tüm örgütleri kendine bağlayan Meral Akşener'e başdanışmanı Aytun Çıray bayrak açtı.
Meral Akşener'in başdanışmanı olan Aytun Çıray, "Meral Akşener ile Türk toplumu arasında güven bunalımı oluştu" diyerek istifa etti. İstifa metninin sonunda seçimin kaybedeni olan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Siyaset gündemini A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ile siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi.
Emin Pazarcı'nın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:
"Aytun Çıray olunca biraz farklı bakmak lazım. Çünkü kapının önündeydi gitti, gidiyordu ama daha düne kadar sosyal medya trolü gibi hareket eden Meral Akşener'i ilahlaştıran bir isim ne oldu da bu noktaya geldi? Adaylık problemi vardı, bu konuda istediği olmadı ve o günden sonra da bayrak açtı. İYİ Parti toplama bir partidir ve bu toplama partide safralar yavaş yavaş dökülüyor.
Aytun Çıray'ın söyledikleri doğru da olsa netice de Aytun Çıray bu ve düne kadar çok farklı bir yapıdaydı bugün farklı şeyler söylüyor. Burada tamamen koltuk meselesi var ilkeler yok ortada. Yavuz Ağıralioğlu gibi bir takım çıkışlar yapsaydı, bu yaptığı saygıyla karşılanabilirdi. Burada Aytun Çıray söz konusu olduğu için meseleye biraz farklı bakmak lazım. Ben çok etkili olacağı düşüncesinde değilim.
İYİ Parti'de CHP'de yani Millet İttifakı denilen yapının paydaşlarında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Meral Akşener, Kurultay'a gitmeden önce bütün örgütleri kendine bağlamıştı, bugün de bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi yaptı ve örgütleri kendine bağladı. Burada kavga hem yukarı da hem aşağıda koltuk meselesidir. Ben konuyu böyle değerlendiriyorum.
(Aytun Çıray'ın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmesi) Zaten Çıray o tarafa daha fazla göz kırpıyordu. O tarafa meyil ediyordu. Bu tarz isimler en sağdan en sola kadar savrulabilir. Burada yapılan teşekkürü ve yapılanları yadırgamamak gerekir. Aytun Çıray şartlara uygun olarak tavır alıyor. Bunlar bence siyasetin simsarları noktasına gelmiş isimlerdir."
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'in açıklamaları:
"Şunu baştan söylemek lazım 2 yanlış bir doğru etmez. Aytun Çıray'ın tavrı yani Meral Akşener'in yanlışları doğru olmayabilir ama Kılıçdaroğlu'na göz kırpması da yanlış. Burada seçimin kaybedeni Kılıçdaroğlu'dur. Meral Akşener'in durduğu pozisyondan bağımsız olarak zaten Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyordu.
Kılıçdaroğlu aday oldu ve kaybetti. İşte bu noktada Aytun Çıray'ın neyi savunduğunu anlamak mümkün değil. Ortada bir başarısızlık var ve bunun tarafları var. Bunlardan biri İYİ Parti ama asılsız başarısız taraf seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu aşamada ona teşekkür edip sanki ona başarılı gibi algı yaratmanın anlamı yok. CHP içindeki isimler de benzer şeyler söylüyor 'Kılıçdaroğlu kaybetmedi' gibi laflar ediliyor.
CHP seçimin kaybedilmesini Kılıçdaroğlu dışında her şeye bağlıyor. Aytun Çıray'ın yaklaşımı da bununla paralel gidiyor. Burada Aytun Çıray CHP'ye yönelik bir sinyal veriyor. CHP'ye geçmek için zemin hazırlıyor ama eleştirilerinin iner tutar bir tarafı yok. Yani 2 yanlış bir doğru etmez. Hem İYİ Parti'nin hem CHP'nin pozisyonu yanlış. Bu yanlışları söyleyince bir kazanım elde etmiyorsunuz."
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