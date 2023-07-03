Meral Akşener’e “Siyasi canlı bomba” benzetmesi! Aytun Çıray’dan Akşener’e sert sözler

İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener'i kurultay konuşması üzerinden hedef aldı. ''Siyasi canlı bomba gibi davrandı'' dedi. Çıray, İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi ile ilgili ise FETÖ iddiasında bulundu.

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