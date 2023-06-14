İYİ Parti'de istifalar partiyi karıştırdı! Küfürbaz Lütfü Türkkan'a Aytun Çıray'dan tokat gibi yanıt: "'Bacını..' diye kadına küfreden birinin..."
28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa dalgası partiyi karıştırdı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa eden Aytun Çıray hakkında "İnsanların vedaları da kaliteli olmalı" ifadelerini kullandı. Çıray, Türkkan'ın bu sözlerine tepki göstererek Bingöl’de şehit ağabeyine "Bacının..." diyerek küfretmesini hatırlatarak "Kalite, lideri kadın olan bir partide 'bacının...' diye kadına küfreden birinin, siyasete çoktan veda etmesidir" şeklinde cevap verdi.
2 yıl önce Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e "Bacının..." şeklinde hakaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bu hakareti toplumda büyük tepki toplamış, Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Bu hakaret olayı toplumda hâlâ etkisini korurken 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde hakaret olayı hatırlatılarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkkan'ı aday yapmaması yönünde sosyal medyadan da istekler olmuştu. Ancak Akşener, Türkkan'ı tekrar milletvekili adayı yaptı ve 14 Mayıs seçimlerinde Türkkan, Kocaeli'nden yeniden milletvekili seçildi.
TÜRKKAN'DAN ÇIRAY'A AĞIR SÖZLER: "İNSANLARIN VEDASI KALİTELİ OLMALI"
Türkkan dün ise Sözcü TV'ye katıldığı bir programda İYİ Parti'li kimi isimlerin partiden istifa etmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Söz İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a geldiğinde ise "(...) Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıklarda veda ederken insanlar kendi benliğiyle ve kalitesiyle veda ediyorlar. Bu çok önemli" yorumunda bulundu.
"KALİTE, 'BACINI..' DİYE KADINA KÜFREDEN BİRİNİN..."
Aytun Çıray ise istifası sonrası yaptığı açıklamalarından kaynaklı Lütfü Türkkan'ın vedalarda kalitenin önemli olduğuna dair açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çıray, "Lütfü Bey, bu akşam Sözcü TV'de beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" dedi.
"İNSAF! AYIP! ÇIKAR İÇİN SİYASET YAPSAYDIM"
Çıray, Türkkan'ın bir başka açıklamasına dair ise şunları belirtti: "Diğer yandan 'İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi' diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sayın Akşener'in, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar2 diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı 'grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok' da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."
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