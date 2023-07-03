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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3. Avrupa Oyunları'nda ter döken milli sporculara tebrik!

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Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 3. Avrupa Oyunları’nda ter döken milli sporculara tebrik!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda rekor sayıda madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli sporcuları tebrik etti.

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