CHP'den bebek katilinin özgürlüğünü isteyen Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu'ndan talimat! İşte heyetteki isimler...
CHP fondaşı Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük talep ederken Öcalan için güzellemeler yaptı. Bu gelişme sonrası tutuklanan Yanardağ'a HDP ve CHP kucak açarken Bay Kemal'in talimatıyla CHP'li isimlerden oluşan bir heyet Merdan Yanardağ'ı ziyaret edecek. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet pazar günü Silivri Cezaevi'ne gidecek. İşte detaylar...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında PKK terörist başı ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.
"İÇERİDE OLMASI HUKUKİ DEĞİL"MİŞ!
Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.
ÖCALAN'A GÜZELLEME
Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.
Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
TUTUKLAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Yanardağ gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
KILIÇDAROĞLU: SERBEST BIRAKIN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bebek katilini savunan Yanardağ'a arka çıktı.
"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."
MERDAN YANARDAĞ'A CHP'DEN ZİYARET HAZIRLIĞI
TELE1'e konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hedef Merdan Yanardağ için heyet oluşturulduğunu duyurdu. Sarıgül "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DETAYLAR BELLİ OLDU
CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan bir heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
"YANARDAĞ'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ziyaretin pazar günü gerçekleştirileceğini söyledi. Katıldığı televizyon kanalında açıklama yapan Berberoğlu, "Yanardağ'dan terörist çıkmaz. Ona atılan bu ifadeyi temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.
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