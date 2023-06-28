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MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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MHP Lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

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