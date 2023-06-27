Kemal Kılıçdaroğlu Pinokyo misali! Merdan Yanardağ'ın sözleri için montaj dedi gerçek ifadede ortaya çıktı
CHP fondaşı Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan hakkında güzellemeler yaparken serbest bırakılmasını istemesinin ardından tutuklandı. Bu durum sonrası başta HDPKK olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na da Yanardağ'a destek verirken Kılıçdaroğlu görüntülerin "montaj" olduğunu ifade etti. Ancak Yanardağ ifadesinde sözlerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merdan Yanardağ'ı savunmak için yalana başvurduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yanardağ, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.
Terör destekçisi HDP'nin İmralı'ya giderek Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri göz ardı eden Yanardağ, terörist başının avukatlarıyla dahil kimseyle görüştürülmediğini de iddia etti.
Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik methiyeleri bununla da sınırlı kalmadı.
ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi. Öte yandan ekran başında yaptığı güzellemelerle 'pes' dedirten Yanardağ, Öcalan'ın 'son derece zeki' birisi olduğunu iddia etmekten geri durmadı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi.
Merdan Yanardağ'ın ifadesinde "Programdaki her şeyi ben söyledim, reddetmiyorum. Sadece Galip Ensarioğlu'nun sözleri nedeniyle ironi yaptım." ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.
KILIÇDAROĞLU MONTAJ DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yanardağ için yaptığı paylaşımda "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.
BAY KEMAL YİNE YALAN SÖYLEDİ
Merdan Yanardağ'ın verdiği ifadede "Programdaki her şeyi ben söyledim, reddetmiyorum." ifadelerini kullanmasıyla Bay Kemal'in "montaj" dediği görüntülere yönelik yalan söylediği de ortaya çıktı.
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