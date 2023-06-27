Kemal Kılıçdaroğlu Pinokyo misali! Merdan Yanardağ’ın sözleri için montaj dedi gerçek ifadede ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yanardağ'ın ifadesinde, soruşturmaya konu yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ironi yapmak istediğini söylediği öğrenildi.

Merdan Yanardağ'ın ifadesinde "Programdaki her şeyi ben söyledim, reddetmiyorum. Sadece Galip Ensarioğlu'nun sözleri nedeniyle ironi yaptım." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Ayrıca, Yanardağ'ın ve avukatlarının ifade işlemleri sırasında soruşturmaya konu açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.