Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta? 3 Temmuz 2023 Pazartesi Kabine var mı, ne zaman toplanıyor?

Ayrıca kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması yine bu pakette yer alacak.

Bir başka konu yine gençlerin gözü kulağı orada olacak. Çünkü gençlere bir vaadi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konusu. Bu konunun da yine pakette yer alması bekleniyor.

Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'teki son gelişmeler Kur'an-ı Kerim'in yakılması bu skandal olay da ele alınacak. 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak olan toplantı 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'daki NATO zirvesi öncesinde İsveç makamlarının izni ile gerçekleşen bu saldırıya dair bir tutum da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.