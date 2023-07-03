Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta? 3 Temmuz 2023 Pazartesi Kabine var mı, ne zaman toplanıyor?
"Kabine saat kaçta toplanıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın ardından yeni haftada Kabine Toplantıı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oluyor. Temmuz ayının gelmesiyle gözler Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi. Peki, bugün Kabine var mı, yapılacak mı? İşte, haberin ayrıntıları...
"Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramı ertesi, Kabine gündeminde hangi konuların olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gündemi yakından takip eden milyonlarca kişi memur maaş zammı konusunun sonuçlanmasna yoğunlaşmış durumda. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte, Kabine gündemi ve konuları 2023!
2023 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son dakika toplanacak mı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?
Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak.
Ayrıca toplantıda, İsveç'in NATO üyeliğinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK
Ekonomi ana gündem maddesiyle yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuna duyuracak.
Kritik toplantıya ilişkin ayrıntıları ise A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı:
"Gözler yarın Külliye'de olacak. Çünkü hükümet bayram dönüşü yoğun mesaisine başlıyor. Yarın da Kabine Toplantısı oldukça önemli. Toplumu ilgilendiren düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak. Bayram boyunca ekonomi kurmayları çalıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.
Yarın Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu yarın Kabine toplantısından sonra açıklamasını bekliyoruz. Müjdeleri vermesini bekliyoruz. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli başlığı bu olacak bu torba kanunun. Onun yanı sıra emeklilerin durumuyla ilgili de düzenlemelerin yer almasını bekliyoruz yine bu paket içinde.
Ayrıca kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması yine bu pakette yer alacak.
Bir başka konu yine gençlerin gözü kulağı orada olacak. Çünkü gençlere bir vaadi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konusu. Bu konunun da yine pakette yer alması bekleniyor.
Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'teki son gelişmeler Kur'an-ı Kerim'in yakılması bu skandal olay da ele alınacak. 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak olan toplantı 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'daki NATO zirvesi öncesinde İsveç makamlarının izni ile gerçekleşen bu saldırıya dair bir tutum da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.
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